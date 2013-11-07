Заступник Генерального секретаря НАТО задоволений співпрацею України з НАТО

Під час проведення зустрічі Олександр Олійник зазначив, що Міністерство оборони України розглядає партнерство з НАТО як невід’ємну складову нашого внеску в забезпечення безпеки і стабільності в Європі та на євроатлантичному просторі в цілому.

Водночас, партнерство з НАТО ефективно сприяє досягненню стратегічної мети нашої держави – інтеграції в європейський простір.

В цьому контексті тимчасово виконуючий обов’язки керівника вітчизняного відомства наголосив на зацікавленості Міністерства оборони України в поглибленні оборонної співпраці в трикутнику “НАТО – ЄС – Україна”.

В подальшому Українська Сторона поінформувала заступника Генерального секретаря НАТО про стан реалізації оборонної реформи в Україні та виконання заходів в рамках Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО в 2013 році.

В свою чергу Т.Стаматопулос зазначив, що це його перший візит на новій посаді в країну, яка є партнером НАТО. Той факт, що цей візит припав на Україну не є випадковістю.

Зазначеним візитом НАТО хоче підкреслити підтримку європейських прагнень Україні напередодні проведення Вільнюського Самміту ЄС “Східного партнерства”.

В подальшому Трасивулос Стаматопулос висловив вдячність Україні за участь в миротворчих операціях під егідою НАТО, окрему вдячність було висловлено екіпажу фрегата “Гетьман Сагайдачний” за попередження нападу на торгівельний корабель в районі Аденської затоки.

Заступником Генерального секретаря НАТО було наголошено на повазі рішення України щодо позаблокового статусу нашої держави, висловлено задоволення рівнем поточної співпраці України з НАТО в оборонній сфері та зазначено на готовності Альянсу у подальшому сприянні в проведенні оборонної реформи в Україні.