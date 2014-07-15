Військові ремонтники обшили бронею два "Урали" для сил АТО
18:53, 15 липня 2014Військо
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На Житомирщині особовий склад однієї з військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України провів локальне бронювання двох вантажних автомобілів Урал-4320 для потреб підрозділів, що беруть участь в антитерористичній операції.
Ремонтники обшили бронею Урал / Фото прес-служба Міноборони
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"Таке доукомплектування автотехніки додатковим металом суттєво забезпечить захист особового складу під час транспортування, евакуації поранених, доставки військових вантажів", - повідомили у прес-службі.
Весь комплекс робіт зайняв у спеціалістів ремонтно-відновлювальної бази автомобільної та спеціальної техніки частини п’ять діб.
Наразі вирішується питання щодо використання техніки, матеріальних засобів та фахівців для продовження локального бронювання військових вантажівок та використання її за призначенням в ході АТО.
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