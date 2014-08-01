З території РФ з мінометів обстріляли позиції української армії на Луганщині

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«З 21.40 до 22.30 31.07.14 з території Росії з відстані близько 8 км від лінії кордону з напрямку «Митякинське (РФ) – Юганівка (Укр.)» (Луганська обл.), були обстріляні позиції ЗСУ неподалік н.п. Нова Вільхова та Макарів. Здійснено 50 мінометних пострілів», - йдеться в повідомленні.

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