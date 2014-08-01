В бою під Шахтарськом, крім 10 загиблих, ще 11 десантників пропали без вісті і 13 поранені

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки командувача Високомобільних десантних військ збройних сил полковник Юрій Галушкин.

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Він підтвердив, що 31 липня на північ від міста Шахтарськ пройшов бій між українськими військовослужбовцями і терористами. "Я не можу розповісти вам всі обставини, можу сказати, що командир підрозділу виводив підрозділ з населеного пункту Шахтарськ, потрапили в засідку, був бій, за результатами бою ми понесли великі втрати", - сказав Юрій Галушкин.

За його словами, в даний час всі десантники виведені в безпечну зону, включаючи поранених. Вивезені також тіла загиблих.

Раніше ЗМІ повідомили, що бойовики обстріляли в Шахтарську з "Градів" десантники 25-ї бригади військової частини частини А1126. Згідно з повідомленням, загинув 21 боєць, у тому числі командир 2-го батальйону.

Пізніше в прес-центрі АТО повідомили про загибель 10 десантників під час бою з терористами біля Шахтарська.