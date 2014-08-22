У Білгороді-Дністровському вручили ордери на житло військовослужбовцям і ветеранам

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, свого часу цей об’єкт місцева влада передала військовим для переобладнання під житло. Рішенням Міністра оборони України 12 квартир у цьому будинку будуть виділені у фонд службового житла, решта передана під постійне. При цьому чотири помешкання планується зарезервувати для родин військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції.

Читайте такожРодини загиблих бійців АТО отримають по 608 тисяч грн і квартири - ЯценюкНа урочистому заході були присутні заступник директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко, заступник міського голови Білгород-Дністровського Микола Зініч, начальник Білгород-Дністровського гарнізону полковник Олег Мамелін, представники духовенства, засобів масової інформації та родини військовослужбовців.

Начальник Білгород-Дністровського гарнізону полковник Олег Мамелін висловив вдячність керівництву держави та Збройних Сил від всіх військових новоселів й завірив, що захисники Вітчизни і надалі будуть залишатися на передових позиціях, служити прикладом у виконанні своїх обов’язків, зміцнювати обороноздатність України.