"Одеські джентльмени" підтримали поранених бійців АТО

В Одесі у клубі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону в гості до військових, які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції, та військових медиків завітали «Одеські джентльмени».

У переповненій залі вони дали концерт «Одеса з Вами». Перед присутніми виступили заслужений артист України Олег Філімонов та режисер-постановник, сценарист, один з авторів програми «Джентльмен-шоу» Олександр Тарасуль. У вигляді мініатюр, анекдотів та веселих історій з життя вони намагалися передати військовим одеський гумор та колорит. Піснями підбадьорили поранених воїнів та військових лікарів Євген Хаїт та співачка, лауреат міжнародних конкурсів Ангеліна Статьєва. Гості подякували українським військовим за мужність, побажали якнайшвидшого одужання та нових зустрічей в концертних залах вже за межами лікувальної установи. А Олег Філімонов наголосив, що проведенням цього розважально-культурного заходу він та його колеги по творчому цеху ставили на меті підбадьорити хлопців та нагадати їм, що життя продовжується.

"Обпалені війною, наші хлопці повинні відчувати до себе турботу людей та не забувати усміхатися. Повірте, для одужання та адаптації до життя в мирних умовах це дуже важливо. Тому ми і тут, поруч з ними, щоб підтримати та допомогти", — зазначив він.