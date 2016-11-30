Програма з пільгового кредитування підприємців допоможе вирішити проблему трудової міграції – представник Приватбанку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ужгороді під час бізнес-форуму «Україна – країна підприємців», ініційованого Приватбанком спільно з УСПП, повідомив директор Західного регіонального управління Приватбанку Андрій Якимів.

«Цей проект має на меті доволі амбітне питання - створити в Україні 1 мільйон робочих місць. Сьогодні ми мусимо говорити про те, що незайняте населення шукає кращої долі десь за кордоном, виїжджає в сусідні держави і шукає там роботу. Тільки в Польщі за перше півріччя видано кілька сотень робочих віз. Україна сьогодні займає третє місце по трудовій міграції. Саме тому наше завдання, наше бажання – щоб населення не виїжджало за кордон», - уточнив Якимів.

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З його слів, для цього Приватбанк і готовий фінансувати бізнес в нашій країні, створюючи нові робочі місця.

«Ми пропонуємо від 50 до 300 тис. гривень, це так зване проектне фінансування. До речі, вже видано протягом 2016 року таких кредитів близько півтора мільярда гривень», - сказав він.

«Таким чином створюються робочі місця. А одне створене робоче місце сьогодні – це зайнята людина, це сплачені податки. У Полтаві, до прикладу, прийнято рішення про виплату з бюджету 30 тис. грн як компенсацію за створення одного робочого місця. Підраховано, що ці витрати повернуться до бюджету через сплату податків протягом 10 місяців», - додав Якимів.

Він також висловив сподівання, що до цього проекту долучатимуться нові й нові учасники.

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«Нам вдалося вже створити близько 70 тис. робочих місць, розраховується, що на створення 2-3 робочих місць витрачається в межах 150 тис. грн. По Закарпаттю вже закладені в рамках проекту 63 фінансування, так, поки що це, можливо, невелика цифра, але це не межа. Це старт. Ми тільки на початку цього великого шляху. Проте, щоб ми мали можливість профінансувати 20 млрд, потрібна участь не одного банку, тому УСПП запрошує всі банки до участі в проекті», - уточнив Якимів.

Він також подякував міському голові Ужгорода Богдану Адріїву за роль органів місцевого самоврядування у втіленні цього проекту.

«Саме тому велика подяка в цьому сенсі Богдану Адріїву за співучасть у проекті. Сподіваюся, що долучаться до нього і по всій Закарпатській області», - додав представник Приватбанку.

Як повідомляв УНІАН, влада Ужгорода у 2017 році вирішила закласти у міський бюджет кошти у розмірі 1 млн грн на погашення відсотків по кредитах підприємців у рамках спільного проекту Приватбанку та Українського союзу промисловців та підприємців.

Довідка. Сьогодні, 30 листопада, в Ужгороді проходить український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Участь у роботі форуму беруть 250 представників бізнесу, науковці, представники влади.

Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.