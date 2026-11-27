Німецька компанія Wingcopter і українська Shadow Flytech заснували спільне підприємство.

Міністр оборони Борис Пісторіус в понеділок, 23 листопада, повідомив, що в Німеччині розпочнеться виробництво українських розвідувальних безпілотників "Бабка" для потреб Києва, повідомляє Deutsche Welle.

Пісторіус поділився, що на створення виробничих потужностей Берлін виділить близько 34 мільйонів євро. Примітно, що задля реалізації проєкту німецька компанія Wingcopter і українська Shadow Flytech заснували спільне підприємство.

В міноборони України зазначили, що Київ та Берлін вже реалізують шість флагманських проєктів спільного виробництва загальною вартістю понад мільярд євро.

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За словами Бориса Пісторіуса, наступного року Німеччина збирається виділити на підтримку України 11,6 мільярда євро.

В статті вказується, що в першу чергу ці кошти мають бути використані для зміцнення протиповітряної оборони країни.

Німеччина та війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, Німеччина не може передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, оскільки це створює загрозу критичного ослаблення її власної системи протиповітряної оборони. Пісторіус нагадав, що Німеччина вже поставила кілька систем та безліч керованих ракет до них, наразі більше зробити не може. Він пояснив, що все, що його країна віддасть зараз, компенсувати не вийде, що створить в Німеччині прогалини, допустити які вони не мають права.

Також ми писали, що на думку канцлера Німеччини, бажання і наміри Росії далеко виходять за межі України, оскільки росіяни вже вдаються до ескалації у Балтійському регіоні. Він додав, що країна-агресор навіть намагається впливати на ситуацію в межах Німеччини. Мерц заявив, що Німеччина "занадто довго нехтує фундаментальними питаннями" щодо оборони, інфраструктури, демографічних змін і економіки. Мерц зазначив, що оборонні рішення потрібні з огляду на загрозу з боку Росії.

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