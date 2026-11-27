Легендарний космічний апарат "Вояджер-1", який майже пів століття мандрує далеко за межами нашої планети, раптом перестав передавати на Землю наукову та технічну інформацію. Збій помітили 14 листопада, повідомляє NASA.
Як пояснюють в агентстві, проблему виявили, коли антена мережі далекого космічного зв'язку NASA в австралійській столиці Канберрі отримала від зонда лише несучий сигнал. Це своєрідний "голос" апарата, але самих даних у ньому не було. Зараз фахівці шукають причину поломки.
За словами інженерів, несучий сигнал уже говорить про дві хороші речі. "Вояджер-1" досі тримає правильне положення і його антена спрямована на Землю. До того ж сама антена справна. Найімовірніше, проблема ховається в бортовому комп'ютері. Саме він збирає інформацію з наукових приладів та інших систем зонда, а потім готує її до відправлення додому.
Як уточнили в NASA, на пошук несправності може піти кілька тижнів, а то й більше. Річ у тім, що радіосигнал летить від Землі до зонда близько доби, і стільки ж повертається назад. Тож на кожну перевірку інженери чекають дві доби. Схожа халепа вже траплялася з апаратом у 2023 році. Тоді станції на Землі так само ловили несучий сигнал без жодних даних, а винним виявився один із бортових комп'ютерів.
За даними агентства, "Вояджер-1" щойно відлетів від Землі на відстань в одну світлову добу. Це шлях, який світло долає за 24 години. Очільник NASA Джаред Айзекман розповів, що зонд перебуває приблизно за 26 млрд км від нашої планети і мчить зі швидкістю майже 61 тис. км/год. Жоден інший апарат, створений людьми, ще не забирався так далеко.
Нагадаєсо, що "Вояджер-1" вирушив у космос у 1977 році. У 2012 році він залишив геліосферу, тобто величезну "бульбашку" навколо Сонця, яку утворює сонячний вітер. Так зонд став першим апаратом, що дістався міжзоряного простору. Його "брат-близнюк" "Вояджер-2" повторив цей шлях у 2018 році. Як зазначають в NASA, обидва апарати й досі досліджують простір за межами Сонячної системи.
Інші новини про космос
Раніше астрономи розповіли, що за Нептуном може ховатися ще одна планета. За їхніми розрахунками, вона в 1,5–2 рази масивніша за Землю і навіть у найближчій точці своєї орбіти тримається від Сонця щонайменше у 200 разів далі, ніж наша планета. На думку вчених, саме її тяжінням можна пояснити, чому далекі крижані тіла на кшталт Седни літають дивними, дуже витягнутими орбітами.