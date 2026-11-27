Фахівці припускають, що тварина може вести самітницький спосіб життя, або вийшла на полювання, щоб забезпечити їжею родину.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували вовка, який "гуляв" на самоті. Про це розповіли фахівці заповідника та оприлюднили відповідний кадр з фотопастки.

"Не всі вовки живуть у зграї. Деякі ведуть самітницький спосіб життя. А ким є цей сіроманець із Чорнобильського заповідника – вовком-одинаком чи турботливим батьком? Можливо, він вирушив на полювання, адже вдома на нього чекає чимала родина – вовчиця та виводок вовченят?" - припускають дослідники.

Зазначається, що ще у вересні молоді вовки починають долучатися до кочового життя зграї, поступово опановуючи всі його тонкощі.

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"Тож, можливо, перед нами не одинак, а батько, який дбає про добробут своєї родини?" - зазначають у заповіднику.

Що відомо про життя вовків восени

Як писав УНІАН, у вересні у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику почали активізуватися вовки – молодняк ставав значно самостійнішим, вовченята вчилися полювати. За словами дослідників, у вересні вовче життя поступово переходить в "осінній режим". Після літнього періоду, коли вовчиця вигодовувала вовченят, восени вони вчаться полювати, тренуються переслідувати здобич і дедалі більше часу проводять разом із дорослими. Під час активних мандрівок територією вовки багато рухаються, перевіряють свої маршрути, залишають запахові мітки та полюють. Також зі скороченням світлового дня активність дедалі частіше припадає на сутінки й ніч, додають фахівці.

Восени звірі готуються до зими – набирають форму, відрощують густий підшерсток та навчають молодняк усьому, що знадобиться в холодний сезон.

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