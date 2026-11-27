Храпчинський зазначив, що доведення таких комплексів до стабільної роботи дає шанс кардинально здешевити вартість самого пострілу.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов в середу, 25 листопада, повідомив, що українська лазерна установка "Блиск" збила російський реактивний безпілотник "Герань". "Блиск" розробила і експлуатує компанія Carmine Sky - один із приватних операторів ППО, які займаються захистом критичної інфраструктури під командуванням Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Deutsche Welle.

Видання поділилося, що установку було створено в межах державної програми "Приватне ППО" за підтримки кластера оборонних технологій Brave1.

Зазначається, що "Блиск" - це не перша лазерна установка, і, як припускається, не остання. За словами Бескрестнова, над лазерами для ППО в Україні працюють кілька компаній. Найвідоміший попередник - лазер "Тризуб" компанії Celebra Tech.

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Потреба в лазерній зброї

В статті нагадується, що Росія уже давно масово запускає по Україні "Шахеди", а з осені і реактивні "Герані", які літають значно швидше.

Видання розповіло, що збивати російські дрони за допомогою ракет дорого, а мобільним вогневим групам і дронам-перехоплювачам проти швидких цілей дедалі складніше.

Український авіаційний експерт, офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві Анатолій Храпчинський поділився з виданням, що саме в цьому головний аргумент на користь лазера.

"Доведення таких комплексів до стабільної роботи дає шанс кардинально здешевити вартість самого пострілу й перестати витрачати дефіцитні та дорогі ракети на масові безпілотники", - зауважив він.

Храпчинський навів дані, що реактивна "Герань" летить зі швидкістю 450-550 км/год, тобто 125–150 метрів за секунду. Це означає, що на кілометровій дистанції в установки є лише 6-8 секунд.

"Якщо відняти хоча б секунду на стабілізацію плями та 3-4 секунди на сам пропал при потужності 4 кВт, у комплексу фактично залишається право лише на одну гарантовану спробу по одній швидкісній цілі", - пояснив експерт.

До того ж, за його словами, під час масованої атаки одна турель не встигне перенести вогонь на другу ціль, тож лазери мають працювати в мережі або в парі з іншими засобами ППО.

За словами експертів, лазер не обов'язково повинен знищувати ціль. Пояснюється, що він миттєво засліплює та випалює оптико-електронні станції розвідувальних БпЛА і головки самонаведення боєприпасів, проти яких безсилий класичний РЕБ.

Водночас, констатується в статті, погода відіграє важливу роль. У негоду основне навантаження лягатиме на зенітну артилерію, ракети та дрони-перехоплювачі.

Прогнози щодо серійного виробництва

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, оголошуючи про збиття цілі за допомогою лазера, висловив думку, що про масове виробництво лазера говорити поки що зарано.

"Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні", - пояснив він.

В статті вказується, що одним з викликів експерти називають комплектуючі. До того ж, самі волоконні лазери в Україні не виробляють.

За словами Храпчинського, Україна залежить від імпорту з Китаю та інших країн, зокрема лазерних діодів і оптичного волокна до тепловізійних матриць і високоточних приводів.

При цьому, головний редактор технологічного видання AIN Олег Катков не вважає залежність від імпорту критичною. Він припустив, що масове виробництво буде залежати від військових.

"Як тільки буде доведено, що такі системи ефективні, з'явиться на них попит і одразу з'явиться ціла плеяда компаній, які будуть пропонувати свої рішення", - прогнозує експерт.

В статті наголошується, що в компанії поки що не роблять ніяких прогнозів, коли і як "Блиск" піде в серію.

Лазерна зброя

Раніше УНІАН повідомляв, що як зазначив авіаційний експерт Богдан Долінце, суттєвим недоліком лазерної зброї є обмежена дальність дії та суттєва залежність від погодних умов. Долінце зазначив, що вартість лазерних систем за останні десятиліття суттєво знизилася, тому у світі почали з’являтися зразки лазерної зброї. Авіаексперт наголосив, що цей напрям є перспективним саме як об’єктова система ППО, тобто для ураження цілей на дальності приблизно від 400 до 1000 метрів. За його словами, на більших відстанях така система, як правило, суттєво втрачає ефективність.

Також ми писали, що військовий експерт Павло Нарожний вказав, що ефективність лазерної зброї викликає питання. Нарожний поділився, що весь сенс цієї зброї у всіх виробників однаковий – вони беруть 2-3 лазери для зварювання і намагаються їх синхронізувати і спрямувати на реактивний "Шахед" чи інший дрон. Експерт пояснив, що перевагою такої зброї є дешевий постріл. При цьому, визнав Нарожний, така зброя має низку недоліків.

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