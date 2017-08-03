Система автоматичного блокування за місяць роботи зупинила менше 1% підозрілих податкових накладних

Кількість зупинених системою автоматичного блокування податкових накладних з ознаками фіктивності з початку запуску 1 липня станом на 1 серпня знизилася до 0,83% з 0,97% станом на 27 липня, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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«З початку роботи системи моніторингу ризиків при реєстрації податкових накладних (станом на 1 серпня) в Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано майже 19,6 млн податкових накладних / розрахунків коригування на суму ПДВ майже 105 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, система автоматичного блокування податкових накладних почала роботу в повноцінному режимі 1 липня 2017 року після тестової роботи з квітня 2017 року.

Новий механізм, запроваджений Податковим кодексом України для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від сплати податків, що дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків.