У Steam безкоштовно роздають ретро-шутер зі 100% позитивних відгуків

Акція триватиме лише кілька днів.

У цифровому магазині Steam стартувала безкоштовна роздача Deadshot – гри в ретро-стилі, натхненної класичними шутерами на кшталт Doom, Quake та Half-Life. Акція триватиме до 23 вересня, 18:00 за київським часом.

Deadshot переносить гравців у світ, який за одну ніч заполонили мутанти. Причини того, що сталося, розкриваються не відразу, проте основне завдання швидко стає зрозумілим: пробиватися через занедбані міста, лабораторії, тунелі та інші локації, знищуючи супротивників.

Геймплей побудований за класичними канонами шутерів старої школи. Тут немає прокачування персонажа та інших сучасних фішок – основна увага приділена динамічним перестрілкам. У розпорядженні гравця є пістолети, дробовики, автомати і ракетниці, також доступні модифікації зброї.

Відео дня

Проєкт має 100% позитивних відгуків у Steam, хоча оцінили його лише 13 користувачів. Ті, хто пограв, хвалять швидкий темп, просту механіку стрільби, ретро-атмосферу та великий вибір зброї. В одному з оглядів гру навіть описують як "любовний лист до ретро-шутерів". Серед недоліків згадують не надто вдалий штучний інтелект супротивників.

Тим часом в одну з найкращих ігор 2026 року, Crimson Desert, тепер можна пограти безкоштовно прямо в браузері. Одночасно гра отримала першу знижку 20% на всіх платформах.

Раніше Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найоптимальнішу конфігурацію ігрового ПК у серпні 2026 року. Кількість геймерів із Windows 10 щомісяця скорочується, а RTX 3060 досі залишається найпопулярнішою відеокартою.

Вас також можуть зацікавити такі новини: