Макрон провів розмову з Трампом про війну в Україні: які теми обговорювали

Макрон назвав цю розмову "хорошою та конструктивною".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорив ідеї енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Як пише Reuters, за словами Макрона, сторони обговорили ініціативи, спрямовані на встановлення мораторію на удари по об’єктах енергетичного сектору.

Спілкуючись із журналістами після зустрічі, Макрон зазначив, що лідери провели "дуже гарну" та "дуже конструктивну" розмову про конфлікт і погодилися з необхідністю допомогти Києву зміцнити оборону.

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"Ми провели ґрунтовну розмову про Україну та Росію, а також про необхідність швидшої та масштабнішої допомоги нашим українським друзям у плані поставок ракет-перехоплювачів, оскільки з точки зору оборони це ключове питання", – сказав Макрон.

Він також повідомив, що під час розмови обговорювалася ідея припинення ударів по енергетичному сектору – і цю тему він має намір порушити на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон наголосив, що підтримка енергетичної системи України залишається пріоритетним завданням, і висловив надію на досягнення прогресу під час щорічної зустрічі світових лідерів в ООН.

Зустріч Зеленського і Трампа

У вівторок, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

При цьому, за прогнозами ЗМІ, найімовірніше, під час зустрічі Трамп висловить Зеленському своє невдоволення ударами по російських НПЗ.

Раніше вже повідомлялося, що Трамп чинив тиск на Зеленського під час телефонної розмови. Американський лідер сказав президенту України, що ці удари поглиблюють глобальний дефіцит дизельного палива та призводять до різкого зростання цін на паливо.

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