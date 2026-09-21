Бензин рекордно дорожчає, а дизель вже більше 100 грн: які ціни на пальне зараз

Вартість пального перетнула психологічну позначку.

Ціни на дизельне пальне за вихідні перетнули психологічну позначку в 100 гривень за літр. Рівно до сотні дійшла його вартість на АЗС мережі Neftek, тоді як на заправках SOCAR дизель вже коштує 103 грн за літр, повідомляє портал Мінфін.

Слід зазначити, що середні ціни на дизпаливо по Україні трохи знизилися - на 13 копійок (-0,13%) - до позначки в 98,55 грн за літр.

В свою чергу, здорожчання бензину дозволило всім трьом маркам оновити рекорди – хоча їхня вартість зростала нерівномірно. Так, найбільше здорожчав бензин марки А-92 – на цілих 90 копійок (+1,07%), до 85,16 грн/л. Менше за вихідні зросли ціни на бензин А-95 преміум – на 69 копійок (+0,75%), до середньої позначки в 93,33 грн/л. Звичайний бензин А-95 додав скромні 16 копійок (+0,18%) – до 89,15 грн/л.

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Щодо авто­мобільного газу, то він здорожчав на символічні 5 копійок (+0,11%) до середнього значення в 44,14 грн/л.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

17 вересня з'явилася інформація, що Кабмін просить мережі АЗС не підвищувати вартість пального до 100 і більше грн за літр в надії на розворот зовнішнього ринку. При цьому потенційна роздрібна вартість дизпального ще на початку тижня рахувалася вище за 102 грн/л.

Роздрібні ціни на дизельне паливо в США продовжили зростати і вперше перевищили середню позначку в 6,5 долара за галон (76,72 гривні за літр) через війну Трампа проти Ірану. Тільки у вересні ціни піднялися вже на понад 87 центів (10,27 гривні на літрі). Брак дизелю зараз фіксують по всьому світу.

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