Один з лідерів АдН закликав Мерца піти у відставку, - DW

Хрупалла назвав підсумки виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні в неділю, 20 вересня, нищівною поразкою для Мерца та його партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла заявив, що канцлер Фрідріх Мерц має піти у відставку після "катастрофічних" результатів місцевих виборів, повідомляє Deutsche Welle.

Видання зазначило, що Хрупалла назвав підсумки виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні в неділю, 20 вересня, нищівною поразкою для Мерца та його партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

ХДС, за попередніми даними, набирає в Мекленбурзі-Передній Померанії лише 4,9 відсотка та ризикує не пройти до місцевого парламенту. Примітно, що в Берліні ХДС посідає друге місце після Лівої партії, лише трохи випереджаючи АдН.

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"Це також нищівна поразка для Мерца на посаді канцлера. Я б очікував, що він зробить висновки з цієї катастрофи в Берліні й тут, у Мекленбурзі-Передній Померанії, та запропонує свою відставку. Цього очікували би громадяни, і цього заслуговує країна",- заявив Хрупалла.

Видання зауважило, що АдН посідає перше місце на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії з результатом понад 38 відсотків. Чинна прем'єр-міністерка землі Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), за словами Хрупалли, "скинуті з трону" - вони другі з 35,4 відсотка голосів.

"Як переможці виборів, що отримали мандат на управління, ми, звісно ж, запропонуємо переговори іншим партіям. І ми побачимо, чи захочуть вони ховатися за своїм брандмауером", - сказав співголова АдН.

Хрупалла прогнозує, що рейтинги АдН продовжуватимуть зростати, бо "громадяни хочуть змін". На думку політика, партія увійде до уряду - для цього потрібне лише терпіння.

"І ми готові. Ми хочемо змін. Ми хочемо знову перевернути державу з голови на ноги",- додав він.

Заяви АдН щодо України та РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що лідерка АдН Аліса Вайдель заявила, що її партія хоче припинити надавати Україні фінансову та військову допомогу. Окрім цього, вона додала, що її партія вимагатиме від України повернути певні суми. Вайдель також закликала скасувати виплати для частини українців у Німеччині, особливо для військовозобов’язаних. За словами лідерки АдН, більша частина українців має повернутися до своєї країни, особливо молоді українські чоловіки призовного віку.

Також ми писали, що Reuters, посилаючись на власні джерела, розповіло, що представники Кремля та керівництво АдН розпочали підготовку до зустрічі, під час якої планується обговорити відновлення поставок газу до Німеччини. За словами співрозмовників агентства, у майбутній зустрічі візьмуть участь спецпредставник глави РФ з питань інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв, а також співголови "АдН" Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла. Припускається, що ця зустріч може відбутися в березні 2027 року. Водночас, одне з джерел агентства зазначило, що зустріч відбудеться лише в тому випадку, якщо спочатку буде узгоджено рамкову мирну угоду між Україною та РФ.

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