Туреччина передала Україні та Росії пропозиції щодо припинення атак у Чорному морі

Раніше Туреччина підготувала план безпечного перевезення зерна через Чорне море.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара передала Україні та Росії пропозиції щодо припинення атак у Чорному морі. Його заяву опублікував сайт Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

"Україні та Росії було передано різні пропозиції, спрямовані на врегулювання конфліктів у Чорному морі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Туреччини заявив, що його країна підготувала план безпечного перевезення зерна через Чорне море та підтримує з цього приводу контакти як з Росією, так і з Україною. За його словами, Туреччина неодноразово висловлювала готовність відновити угоду, укладену за посередництва ООН, яка дозволила вивезти зерно з України під час повномасштабної війни.

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Росія зазнає більших втрат у Чорному морі, ніж Україна

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Росія, яка відмовляється від домовленостей про припинення вогню щодо суден з агропродукцією в Чорному морі, зазнає більших втрат, ніж Україна.

За словами Плетенчука, щойно росіянам щось пропонують, вони одразу вимагають якихось додаткових бонусів. Він нагадав, що подібне вже траплялося після закінчення терміну дії "зернової угоди", коли росіяни для її продовження почали вимагати скасування санкцій.

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