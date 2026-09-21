В ГУР оцінили, скільки мобілізованих потенційно може набрати РФ під час нового призову

В українській розвідці вважають, що ресурсна база для масштабного призову у Росії є.

Росія теоретично може забезпечити 600 тисяч мобілізованих, але не має ресурсів, щоб одночасно підготувати таку кількість окупантів. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило у відповідь на запит Liga.net.

У відомстві пояснили, що ресурсна база для такого масштабного призову у Росії є, але одномоментна підготовка всіх 600 тисяч осіб для розвідки виглядає нереалістичною через брак інструкторів, полігонів і матеріально-технічної бази.

При цьому, українська розвідка зазначила, що Кремль здатен щомісяця готувати до 100 тисяч нових бійців для війни проти України, попри зниження темпів набору контрактників.

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В ГУР України прогнозують, що навіть у разі оголошення масової мобілізації Кремль розтягне процес підготовки нового поповнення на кілька місяців, а не проведе його одночасно.

Зазначається, що питання можливої нової мобілізації в Росії загострилося на тлі повідомлень західних дипломатів про підготовку Кремля до масштабного призову після завершення виборів до Держдуми Росії.

Формальна нормативна база для такого кроку в РФ уже підготовлена, але офіційно влада продовжує заперечувати ці плани. Паралельно окупаційна адміністрація готує ґрунт для примусового призову і на захоплених територіях України.

Мобілізація в РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній неофіційний радник колишнього президента Дмитра Медведєва Сергій Гурієв не виключив, що президент РФ Володимир Путін буде посилатися на результати голосування як на доказ того, що росіяни можуть витримати економічні труднощі, посилюючи свої воєнні цілі, які спрямовані на капітуляцію України. За словами Гурієва, враховуючи зростаючий бюджетний дефіцит Росії та рекордні військові витрати, Путіну було б дешевше призивати солдатів силою, і це ризик, який, швидше за все, скоро доведеться зважити. Гурієв не виключив, що російський диктатор "може бути дезінформований" щодо реального рівня підтримки, яку він має. Він додав, що економічні наслідки війни стають політичним тягарем для Путіна, а деякі чиновники публікують невтішні фінансові прогнози.

Також ми писали, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус зазначив, що хоча Росія має значну перевагу над Україною як в економічному, так і в людському плані, Путін навряд досягне своїх воєнних цілей навіть у випадку оголошення мобілізації. Петреус наголосив, що Росії не вдалося дійти до укріплених українських міст. Водночас він наголосив на необхідності посилення тиску на РФ, оскільки наразі набирає обертів війна на виснаження. Зокрема, Петреус згадав про далекобійні удари Сил оборони по території РФ, а також економічний тиск з боку Заходу.

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