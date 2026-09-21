Колишня дружина Януковича померла в Росії, - ЗМІ

Інформацію про активність з мобільного номера Людмили Янукович востаннє зафіксували 19 червня.

Колишня дружина експрезидента-втікача Віктора Януковича 76-річна Людмила Янукович, ймовірно, померла у червні в Росії, повідомило Телебачення Торонто.

Журналісти провели розслідування й з'ясували, що номер Людмили Янукович є в російському реєстрі Госуслуги, але він уже тривалий час не обслуговується. Інформацію про активність абонента востаннє зафіксували 19 червня.

Однак, смерть Людмили Янукович не підтвердили офіційно.

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"Ми знайшли телефон, який використовувала Людмила Янукович на російському порталі Госуслуги. З 19 червня 2026 року він зазначений в реєстрі як номер померлої особи, тож можливо, що Людмили уже немає. Але більше підтвердження її смерті ми поки не знайшли", - розповіли журналісти.

Примітно, що в 2022 році соцмережі та ЗМІ вже повідомляли про смерть колишньої дружини Януковича, але тоді прессекретар експрезидента-втікача цю інформацію спростував.

"Інформація про смерть Людмили Янукович – брехня. Інформація про смерть Людмили Олександрівни Янукович, яка розповсюджується окремими безвідповідальними персонами, не більш ніж найчорніший піар… Подібне переходить усі людські межі", - йшлося в заяві.

Віктор Янукович: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Янукович програв суд щодо скасування санкцій, запроваджених проти нього Європейським союзом. Перші європейські санкції проти президента-втікача Європа запровадила у 2014 році: йому заборонили в'їзд до ЄС та заморозили його активи. Згодом в 2022 році після повномасштабного російського вторгнення до України були додані нові санкції. Згідно ухвалі європейського суду, дії Януковича на чолі України "явно сприяли дестабілізації" країни, тож судді визнали правильним рішення ЄС запровадити проти нього санкції на підставі визначених правових критеріїв.

Також ми писали, що Янукович минулого року отримав другий вирок в українському суді - 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. У січні 2019 року його було засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначено 13 років позбавлення волі.

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