Мадяр заявив, що Угорщина відмовилася брати участь в 'Карпатській вісімці'

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр зауважив, що має вагомі причини не приєднуватися до "Карпатської вісімки".

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не братиме участі у форматі "Карпатської вісімки", який ініціювала Україна, повідомляє hvg.

Мадяр сказав, що, хоча Угорщина й отримала запрошення від України приєднатися, вона його не прийняла.

"Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали", - додав він.

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Прем'єр Угорщини зауважив, що має вагомі причини не приєднуватися до "Карпатської вісімки", але Міністерство закордонних справ Угорщини не розкрило подробиць.

Крім того, Мадяр заявив, що поки при владі його уряд, в Угорщині не буде нафтосховищ для України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х написав, що Україна здивована "надмірно конфронтаційними заявами" прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

Сибіга поділився, що не знає причин такого категоричного відкидання з боку Угорщини.

"Ще одним дивним розвитком подій стали заяви, що ставлять під сумнів прямий, прагматичний та взаємовигідний характер співробітництва між українськими та угорськими енергетичними компаніями, узгоджений у двосторонній меморандумі. Коли б політика не втручалася в прагматичний бізнес, з цього нічого доброго не вийде", - заявив Сибіга, коментуючи заяву Мадяра про нафтосховище.

Очільник українського МЗС наголосив, що останні заяви з Будапешта його дивують.

"Здається, що хоча Віктор Орбан і пішов, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати. Орбанізм не приніс добра ні Угорщині, ні ширшому регіону в минулому – і не принесе добра нікому надалі", - наисав Сибіга.

Водночас, попри такі заяви, Сибіга висловив готовність до розвитку двостороннього співробітництва з Угорщиною.

Угорщина та вступ України до ЄС

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Мадяра, позиція Угорщини не змінилася, вступ України до Європейського Союзу має відбуватися без жодних прискорених процедур. Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що було укладено політичну угоду про відновлення мовних, освітніх, культурних та інших прав угорської меншини в Україні. Проте, за словами Мадяра, поки що країна "не бачить, щоб щось відбулося". До того ж, прем'єр Угорщини нагадав, що Україна перебуває у стані війни, і, очевидно, не готова до вступу в ЄС.

Також ми писали, що технічні переговори про вступ України як країни-кандидата до ЄС складаються з шести тематичних блоків, відомих як "кластери". Для відкриття та закриття кожного такого кластера потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС. Європейська комісія стверджує, що Україна виконала всі формальні вимоги для початку переговорів за всіма шістьма кластерами, але Угорщина за часів Віктора Орбана блокувала початок процесу. Після зміни уряду Угорщина дала згоду на відкриття першого та другого кластера "фундаментальних питань". Проте Будапешт відклав відкриття наступних кластерів, що стосуються питань інтеграції української економіки в єдиний ринок ЄС та ширшої економічної та соціальної політики.

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