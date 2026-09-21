Як працюватимуть лікарні під час різних рівнів тривоги: уряд затвердив нові правила

За червоного рівня небезпеки пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття, але не всі.

Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у відеозверненні.

Він зазначає, що за жовтого рівня медзаклади продовжують працювати, а працівники, пацієнти та відвідувачі мають безперешкодний доступ до укриттів.

"За червоного – пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів", – наголосив Корецький.

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Також він додав, що екстрена медицина працює безперервно, а пацієнтів із невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.

Окрім цього, уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага – місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.

Різні рівні тривоги

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2026 року український уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Запроваджено розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки: жовтий – це коли атака дронів, а червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

За жовтого рівня тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Червоний рівень означає зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.

Уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту. Також було вдосконалено застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від і до вокзалів. Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

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