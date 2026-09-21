Один з найпопулярніших кросоверів в Україні отримав нову позашляхову версію (фото)

Колісні арки кросовера отримали незвичайне чорне оздоблення.

Компанія Hyundai представила позашляхову версію кросовера Tucson. Модифікація XRT отримала новий обвіс кузова та низку інших доопрацювань, пише Motor1.

Спереду Hyundai Tucson XRT відрізняється від стандартної версії моделі розділеною прямокутною решіткою радіатора. Також знизу є захисна пластина, яка підкреслює позашляхову тематику.

Колісні арки отримали незвичайне чорне оздоблення. У Hyundai заявили, що воно має візерунок, натхненний кованим вуглецевим волокном.

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На кросовер встановлені чорні колісні диски з написом "XRT". Цей напис також можна побачити на багажнику.

У салоні з’явилися захисні килимки, сидіння з візерунком та оздоблення з темного металу. В іншому інтер’єр кросовера залишився без змін.

Новий Hyundai Tucson надійде у продаж у Південній Кореї наступного місяця. Ціни будуть оголошені в жовтні.

Відомо, що п'яте покоління кросовера отримає модернізовану гібридну установку з турбованим 1,6-літровим бензиновим двигуном, який став потужнішим. Загальна потужність гібридної установки становитиме 242 к.с. і 380 Нм крутного моменту.

Гібридна версія розганятиметься від 0 до 100 км/год за 8,5 секунди, що на 0,3 секунди швидше, ніж у попередника. Середня витрата пального становитиме 5,7 літра на 100 км.

Найпопулярніші нові автомобілі в Україні

Раніше в "УкрАвтопромі" назвали найпопулярніші нові автомобілі в серпні 2026 року. Hyundai Tucson посів друге місце за популярністю серед приватних покупців.

У серпні фізичні особи придбали 162 кросовери Hyundai Tucson. Модель випередила за обсягом продажу Toyota Camry, BYD Sea Lion 06 та Mazda CX-5.

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