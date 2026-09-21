Зюганов закликав Кремль перейти до політики "справедливості, дружби та соціалізму".

Лідер російської партії КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росія в кінцевому підсумку програє, якщо збережеться нинішній політичний курс і триватиме війна проти України. Його слова цитують росЗМІ.

На брифінгу за підсумками виборів до Держдуми РФ Зюганов закликав Москву перейти до політики "справедливості, дружби та соціалізму".

"Якщо курс не зміниться і ця виснажлива війна триватиме й надалі - всі програють. Без лівоцентристського повороту, без повороту до справедливості, дружби та соціалізму закріпити цю перемогу нічим", - підкреслив він.

Відео дня

Лідер КПРФ також розкритикував нинішню економічну політику Кремля. Він відзначив зростання цін і технологічне відставання РФ.

"Ми й за 20 років навіть власного телефону не виготовили", - додав лідер КПРФ.

За словами Зюганова, у той час як світова економіка зростає на 3–4 % на рік, Росія вже 15 років демонструє зростання близько 1 %.

Крім того, лідер КПРФ зазначив, що за роки повномасштабної війни проти України кількість російських олігархів зросла зі 105 до 155 осіб. За його словами, загалом російським олігархам належать кошти на суму 700 млрд доларів.

Вибори до Держдуми РФ - важливі новини

Нагадаємо, що на виборах до Держдуми РФ партія "Єдина Росія", очолювана кремлівським диктатором Володимиром Путіним, здобула абсолютну перемогу, набравши близько 57,9 % голосів. Таким чином "Єдина Росія" забезпечила собі конституційну більшість у парламенті.

Сергій Гурієв, який у 2004–2013 роках обіймав посаду ректора Московської Нової економічної школи та був неофіційним радником колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, вважає, що Путін посилатиметься на результати голосування як на доказ того, що росіяни здатні витримати економічні труднощі, посилюючи свої військові цілі, спрямовані на капітуляцію України.

Існують припущення, що за виборами в РФ послідує мобілізація сотень тисяч військових, хоча Кремль і заперечує це. У Newsweek нагадали, що після невдалої часткової мобілізації у вересні 2022 року Кремль створив цифрову інфраструктуру, щоб спростити призов військових і перекрити потенційні шляхи втечі.

За словами Гурієва, з огляду на зростаючий бюджетний дефіцит Росії та рекордні військові витрати, Путіну було б дешевше призивати солдатів силою, і це ризик, який, найімовірніше, незабаром доведеться зважити.

Вас також можуть зацікавити новини: