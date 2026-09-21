Високі ціни надовго: дефіцит дизеля не завершиться до кінця року, - Reuters

Світові запаси дизпалива скорочуються, а в США вже зафіксували історичний мінімум.

Глобальний дефіцит дизельного палива, спричинений війнами в Ірані та Україні, навряд чи вщухне до наступного року, пише Reuters.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), загальні запаси дизпалива в країні знизилися до 107,9 мільйона барелів. Це найнижчий показник для цієї пори року з моменту початку ведення статистики у 1982 році.

За словами головного операційного директора The Tank Tiger Стівена Барсаміана, стрімке скорочення запасів у сховищах США свідчить про те, наскільки обмеженою була пропозиція на ринку в останні місяці. Він зазначив, що поєднання скорочення запасів і зростання вільних сховищ для палива свідчить, що учасники ринку очікують збереження дефіциту щонайменше до першого кварталу наступного року.

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"Більше сховищ доступно для оренди, тому що ніхто не хоче продовжувати наявні контракти. Навіщо платити за сховище, якщо зберігати нічого?" - вказав Барсаміан.

Проблема глобального масштабу

В Управлінні енергетичної інформації США (EIA) також очікують, що запаси пального залишаться на низькому рівні.

"Ми прогнозуємо, що запаси дистилятного палива, яке часто продають як дизель, у США у вересні впадуть нижче 100 мільйонів барелів і залишатимуться нижче п'ятирічного мінімуму до кінця 2026 року та більшої частини 2027 року", - повідомили в EIA.

Запаси дизпалива в Європі також низькі. За даними Insights Global, у липні запаси в центрі зберігання, переробки та торгівлі Амстердам-Роттердам-Антверпен були на 16% нижчими за середній показник за останні п'ять років.

У Сінгапурі загальний рівень запасів продукту перегонки за останні кілька тижнів становив у середньому близько 8,2 мільйона барелів. Це приблизно відповідає рівню до початку війни в Ірані, але нижче за середній показник 2025 року в 9,6 мільйона барелів.

Чи є ознаки покращення ситуації

Керівники галузі очікують збереження напруженості зі світовими постачаннями дизпалива протягом усієї зими, особливо якщо ситуація на Близькому Сході ще більше порушить експорт пального, а російська заборона на експорт дизпалива діятиме до жовтня.

Директор зі стратегії енергетичних ринків компанії StoneX Алекс Ходес повідомив, що ціни на дизпаливо у США можуть зрости ще більше, оскільки покупці зі Східного узбережжя закуповують паливо напередодні опалювального сезону.

У свою чергу економіст, який спеціалізується на сфері енергетики, Філіп Верлегер вважає, що додаткове полегшення може прийти з Китаю, який в останні місяці стабільно нарощує обсяги експорту.

При цьому в агентстві вказали, що будь-яка ескалація в Ірані чи в російсько-українській війні, а також велика аварія на нафтопереробному заводі можуть спричинити нові стрибки цін.

"Нинішні фундаментальні фактори вказують на те, що високі ціни збережуться ще певний час", - підсумував директор зі стратегії енергетичних ринків компанії StoneX Алекс Ходес.

Ціни на дизель у світі - останні новини

21 вересня стало відомо, що роздрібні ціни на дизельне паливо в США продовжили зростання і вперше перевищили середню позначку в 6,5 долара за галон (76,72 гривні за літр). Тоді повідомлялося, що дизель дорожчає майже щодня і вже перевищив піковий рівень, встановлений у 2022 році.

Газета Financial Times писала, що американський лідер Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах, через побоювання, що ці атаки посилюють глобальний дефіцит дизельного палива та провокують зростання цін.

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