Окупанти випустили свій важкий дрон: де його вже застосовують

Російський гексакоптер отримав назву "Мангас".

Росія випустила свою версію важкого бомбера. Як пише військовий портал "Мілітарний", російський важкий дрон-бомбардувальник, який розробили компанії "Байкальская Тактическая Группа" з Улан-Уде та "Курьер", отримав назву "Мангас".

"Гексакоптер "Мангас" є відповіддю російських розробників на український безпілотник VAMPIRE, який у Росії називають "Баба-Яга". Раніше нездатність Росії самостійно виробляти важкі бомбардувальні дрони призвела до появи мережі з ремонту захоплених і збитих українських VAMPIRE", - пишуть аналітики.

Про початок його виробництва було оголошено у вересні 2025 року. У міноборони Росії заявили, що новий дрон уже застосовується у війні проти України. Зокрема, його використовують російські військовослужбовці з 11-го армійського корпусу угруповання "Север".

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Зазначається, що він має тепловізійну камеру і тому його переважно застосовують у нічний час. Йдеться, що "Мангас" виконує завдання із забезпечення передових підрозділів, а також застосовується як тактичний безпілотний бомбардувальник.

"Мангас" виконаний за мультироторною схемою із шістьма штангами, на яких розташовані гвинти. Загалом він має класичну архітектуру компонування, притаманну апаратам цього класу", - додали автори.

Дрон працює від акумуляторної батареї та оснащений системою автопілота, а також захистом від засобів радіоелектронного придушення (РЕП). Заявлена максимальна дальність польоту - до 50 км, в умовах мінімального навантаження.

Як Україна та партнери модернізують важкі дрони

Нагадаємо, що Сили оборони використовують новий модуль донаведення FireFly, призначений для використання на важких ударних дронах. Модуль встановлюється на боєприпас, який підвішується до дрона-бомбардувальника. Система здатна самостійно коригувати траєкторію польоту боєприпасу після захоплення цілі оператором і скидання боєприпасу.

Водночас, Україна покладається на важкі дрони у завданнях з логістики. Дрони перевозять вантажі для доставки постачання у райони, де людям небезпечно перебувати.

А під час оборонної виставки Enforce Tac 2026 у Німеччині данська компанія Hecto Drone вперше представила важкий гексокоптер із підвісним бойовим модулем, який оснащений двома напівавтоматичними гвинтівками.

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