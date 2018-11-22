В Києві відбудеться Студентська модель конгресу

Запрошуємо журналістів взяти участь

Організатори: "Українські студенти за свободу" цього року отримали нагороду в Нью-Йорку "найкраща студентська організація у світі, що бореться за свободу"

Захід відбудеться 25 листопада об 11:00 в Торгово-Промисловій палаті (велика Житомирська, 33)

Мета Студентської моделі Когресу — дати учасникам всеохоплюючі знання в сфері лобіювання, законодавчого процесу Парламенту однієї з найбільш розвинених країн світу.

На Конгресі будуть підніматися питання:

- Право на вогнепальну зброю;

- Приватизація державних підприємств;

- Реформа освіти;

- Електронна демократія України.

Участь також візьмуть народні депутати України.

Це буде справжнє інтелектуальне змагання.

Учасники вчитимуться будувати логічні аргументи, ставити правильні запитання, лобіювати, переконувати й дізнаватися багато нового про особливості тих чи інших політичних процесів.

Студентська модель конгресу дає можливість студентам і молодим активістам, які цікавляться законодавчими процесами, взяти участь у моделюванні роботи Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Це — унікальна подія, що дозволить учасникам повністю поринути у законотворчість.

Аналогічні події проводять протягом багатьох років у США за підтримки Конгресу в Університеті Рутгерса, Американському міжнародному коледжі, Колумбійському університеті в Нью-Йорку, Принстонському університеті, Єльському університеті, й, нарешті, в Гарвардському університеті.

Без сумніву, участь у Студентській моделі конгресу дасть кожному учаснику неоціненний досвід.

Учасниками Студентської моделі конгресу стануть 100 кандидатів, які зібрали найбільше голосів на сайті. Після реєстрації та визначення партії кандидата, кожен має почати свою “передвиборчу кампанію”: розробити програму конгресмена, обрати політичну лінію та врахувати потреби електорату.

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