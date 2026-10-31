Україна отримає від США 500 ракет до Patriot не раніше 2030 року, - журналіст

Американський сенатор Річард Блюменталь висловив розчарування затяжними термінами поставок.

Постачання Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot, яке схвалив Державний департамент США, буде вже після 2030 року.

Про це повідомив журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty Алекс Рауфогл з посиланням на власні джерела. Таким чином, як зазначив журналіст, це не вирішує проблему гострого дефіциту ракет-перехоплювачів, які Україні критично необхідні напередодні цієї зими.

Президент України Володимир Зеленський вже назвав сильним рішення Державного департаменту США дозволити Україні купити перехоплювачі для "Петріотів", але зазначив, що їх постачання може початись не так швидко, як очікує Україна.

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Крім того, американський сенатор Річард Блюменталь також зазначив, що його "розчаровує той факт, що, згідно із заявою, перехоплювачі будуть поставлені Україні лише через кілька років":

"Зіткнувшись із жахливо суворою зимою та нестерпними поневіряннями через російські бомбардування, Україна терміново потребує засобів протиповітряної оборони. Згода США на надання негайної допомоги врятувала б безліч життів".

Зброя від США

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Держдепартамент США схвалив угоду про продаж Україні ракет PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot. Вартісь угоди оцінюється в $ 2,1 млрд.

28 жотвня Зеленський розповів, що надходження ракет для збиття російської балістики це великий виклик, бо Україна отримує в середньому 12 ракет на місяць.

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