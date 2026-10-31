Евакуйовані мешканці Олешків прибули в Білорусь: коли вони будуть в Україні (відео)

Українці трьома літаками дісталися Гомеля.

Евакуйовані з Олешків українці дісталися аеропорту Гомеля в Білорусі трьома літаками. Про це повідомляє місцеве агентство БелТА.

Спочатку мешканці Олешків автобусами їхали до російської Анапи на Чорному морі, після чого провели у повітрі кілька годин, добираючись до Гомеля літаками. Тут їх зустріли фахівці місцевого МНС, медики та волонтери "Червоного хреста". Повідомляється, що мешканцям вдалося забрати з собою хатніх тварин.

В аеропорту українці з Олешків чекатимуть виїзду до "Нової Гути" в Гомельській області – саме через цей пункт пропуску вони повернуться в Україну.

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Раніше у Міноборони РФ повідомили, що жителі Олешків, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, вилетіли до Гомеля військово-транспортними літаками ПКС Росії. Їх супроводжує омбудсмен Дмитро Лубінець.

Автобуси з українцями, евакуйованими з Олешків, уже сьогодні мають перетнути державний кордон на Чернігівщині. Про це пише український Telegram-канал Ukraine context, який пов’язують з очільником Офісу президента Кирилом Будановим.

Пізніше нардеп Давид Арахамія повідомив, що останній, четвертий літак приземлився в Гомелі. За його словами, уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешків, разом з українською делегацією будуть на території України.

Евакуація українців з Олешків – більше новин

Напередодні ввечері стало відомо, що в межах гуманітарної місії в Олешках Херсонської області з міста буде евакуйовано понад 750 жителів. До складу конвою входять 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що місія в Олешках переходить до фінального етапу. Він повідомив, що до міста доставили їжу, воду, медикаменти та спеціальне обладнання для лікарні.

Російські пропагандисти зазначають, що переважна більшість містян висловили бажання евакуюватися на підконтрольну Україні територію. За їхніми словами, в Україну прямувало 17 автобусів, до Росії – 4 автобуси.

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