Евакуйовані з окупованих Олешків уже на підконтрольній Україні території (відео)

Евакуйовані люди прибули автобусами через Білорусь.

Евакуйовані з Олешків і навколишньої громади українські громадяни уже перетнули кордон України на Чернігівщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в окупованому місті на Херсонщині.

"Була встановлена тиша на Херсонському напрямку, і у цей час були розміновані дороги в Олешки, доставлені гуманітарні вантажі. Розраховуємо, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись", - зазначив він.

Відео дня

Президент запевнив, що евакуйованим буде надана необхідна допомога, і наголосив, що урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади мають спрацювати ефективно та допомогти нашим людям адаптуватись.

"Дякую американській стороні і першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво. Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції", - звернувся Зеленський.

Також він подякував омбудсману України Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії, а ще - журналістам, політичним та громадським лідерам і тим, "хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій Росією території України".

"Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру", - сказав президент України.

Евакуація з Олешків: що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні українська делегація прибула в Олешки. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що розпочалися евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. На відео, яке виклав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, видно, що мешканці радіють і плачуть.

Також Арахамія повідомляв, що більшість людей попросилася на українську територію. Депутат розповів, що українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешків вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому.

Вас також можуть зацікавити новини: