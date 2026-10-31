Названо найпопулярнішу у світі версію Android – і це аж ніяк не Android 17

Google оновила статистику поширення версій Android, і результати виявилися несподіваними. Незважаючи на те, що Android 17 вийшла ще в червні 2026 року, найновіша версія операційної системи встановлена лише на 1% активних пристроїв, пише 9to5Google.

Для порівняння: Android 16, випущена минулого року, зараз працює на понад чверті всіх активних Android-пристроїв. За останніми підрахунками, її частка становить 25,4%. Ще в грудні 2025 року цей показник становив 7,5%.

Розподіл решти версій виглядає наступним чином:

  • Android 16 – 25,4%;
  • Android 14 – 15,3%;
  • Android 15 – 14,7%;
  • Android 13 – 11,8%;
  • Android 11 – 10,5%;
  • Android 12 – 9,6 %;
  • Android 10 – 5,7%;
  • Android 9 – 3,1%;
  • Android 8.1 – 1,5 %;
  • Android 17 – 1%.

Примітно, що навіть Android 8.1, випущена у 2017 році, випереджає нову Android 17 за поширеністю. Водночас понад 40% Android-пристроїв працюють на базі Android 13 та старіших версій, що є небезпечним для їхніх власників, оскільки патчі безпеки для цих ОС уже давно не виходять

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Тут варто врахувати, що великі виробники, такі як Samsung і Xiaomi, почали масово випускати оновлення на базі Android 17 лише протягом останніх кількох тижнів. А деякі бюджетні пристрої отримають оновлення лише на початку 2027 року.

Названо найпопулярнішу у світі версію Android – і це аж ніяк не Android 17

Оновлення Android 17 стало одним із найбільших за останні роки. Нова система пропонує глибоку інтеграцію ШІ на базі Gemini, оновлений дизайн з ефектами "розмиття", посилені механізми захисту даних та нові функції багатозадачності.

Раніше користувачі обрали найкращу оболонку для Android-смартфонів. Samsung One UI з відчутним відривом утримує лідерство, випереджаючи "чистий" Android від Google та інші оболонки.

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