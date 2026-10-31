Названо найпопулярнішу у світі версію Android – і це аж ніяк не Android 17

Поточна версія під номером 17 поступається навіть дуже старій Android 8.1.

Google оновила статистику поширення версій Android, і результати виявилися несподіваними. Незважаючи на те, що Android 17 вийшла ще в червні 2026 року, найновіша версія операційної системи встановлена лише на 1% активних пристроїв, пише 9to5Google.

Для порівняння: Android 16, випущена минулого року, зараз працює на понад чверті всіх активних Android-пристроїв. За останніми підрахунками, її частка становить 25,4%. Ще в грудні 2025 року цей показник становив 7,5%.

Розподіл решти версій виглядає наступним чином:

Android 16 – 25,4%;

Android 14 – 15,3%;

Android 15 – 14,7%;

Android 13 – 11,8%;

Android 11 – 10,5%;

Android 12 – 9,6 %;

Android 10 – 5,7%;

Android 9 – 3,1%;

Android 8.1 – 1,5 %;

Android 17 – 1%.

Примітно, що навіть Android 8.1, випущена у 2017 році, випереджає нову Android 17 за поширеністю. Водночас понад 40% Android-пристроїв працюють на базі Android 13 та старіших версій, що є небезпечним для їхніх власників, оскільки патчі безпеки для цих ОС уже давно не виходять

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Тут варто врахувати, що великі виробники, такі як Samsung і Xiaomi, почали масово випускати оновлення на базі Android 17 лише протягом останніх кількох тижнів. А деякі бюджетні пристрої отримають оновлення лише на початку 2027 року.

Оновлення Android 17 стало одним із найбільших за останні роки. Нова система пропонує глибоку інтеграцію ШІ на базі Gemini, оновлений дизайн з ефектами "розмиття", посилені механізми захисту даних та нові функції багатозадачності.

Раніше користувачі обрали найкращу оболонку для Android-смартфонів. Samsung One UI з відчутним відривом утримує лідерство, випереджаючи "чистий" Android від Google та інші оболонки.

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