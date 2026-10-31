Єврокомісія запустила погодження €45 млрд кредиту для України: куди спрямують кошти

Комісія позитивно оцінила стратегію, за якою Україна планує фінансувати свої потреби.

Європейська комісія підготувала ґрунт для того, щоб країни Євросоюзу затвердили останню частину кредитної допомоги Україні. Мова про 45 мільярдів євро, які Київ має отримати до кінця 2027 року. Про це повідомляє Reuters.

Як нагадує агентство, загалом ЄС погодив для України кредитну програму на 90 мільярдів євро, розраховану до кінця 2027 року. Половину цієї суми мають виплатити вже у 2026-му.

За наявними даними, у Брюсселі вже вирішили, як розподілять гроші наступного року. На підтримку українського бюджету передбачено 13,3 мільярда євро. Решта, а це 31,7 мільярда, піде на розвиток оборонної промисловості України.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, навіщо Києву такий план наперед.

"Сьогоднішньою пропозицією ми забезпечуємо Україні вкрай необхідну передбачуваність і допомагаємо підтримувати роботу основних державних послуг", – сказала вона у п'ятницю.

Крім того, як йдеться у матеріалі, Єврокомісія позитивно оцінила стратегію, за якою Україна планує фінансувати свої потреби.

Фінансова допомога Україні

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна долучиться до кредиту ЄС для України і для початку виділить 500 мільйонів євро. Він також похвалив задум Єврокомісії використати заморожені активи, щоб забезпечити Київ потрібним фінансуванням.

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