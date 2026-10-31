Які відеокарти вже не тягнуть ігри у 2026 році: названо 5 застарілих моделей

Термін експлуатації відеокарт – суперечлива тема серед геймерів, оскільки кожен по-своєму визначає, яка продуктивність вважається достатньою.

Деякі відеокарти, які ще кілька років тому вважалися цілком продуктивними, вже ледве справляються з сучасними новинками. Експерти XDA Developers виділили п’ять моделей і серій GPU, власникам яких час задуматися про оновлення.

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При цьому експерти підкреслюють, що вважати відеокарту застарілою можна по-різному. У цьому випадку головним критерієм стала здатність стабільно забезпечувати понад 60 FPS при роздільній здатності 1080p у сучасних AAA-іграх, навіть із використанням технологій масштабування зображення.

Деякі геймери вже вважають Full HD пережитком минулого, проте саме ця роздільна здатність досі залишається найпоширенішою серед користувачів Steam

GeForce GTX 1660

Серія GeForce GTX 1660 з’явилася у 2019 році й декілька років залишалася найпопулярнішим варіантом для ігрових ПК початкового рівня. Базова GTX 1660 оснащувалася 6 ГБ VRAM GDDR5, тоді як версії GTX 1660 Super і GTX 1660 Ti отримали швидшу пам'ять GDDR6 того ж обсягу.

Відеокарти впевнено трималися на плаву до 2021–2022 років, забезпечуючи плавну частоту кадрів у роздільній здатності 1080p, а іноді навіть дозволяли комфортно грати при 1440p. Але з появою більш вимогливих ігор та поширенням таких технологій, як трасування променів, можливості цієї серії стали помітно обмеженими.

Проблема полягає не лише у відсутності сучасних графічних функцій, а й у самій продуктивності. Наприклад, GTX 1660 Super ще може забезпечувати понад 60 FPS у Cyberpunk 2077 та інших відносно старих іграх. Але в Alan Wake 2, Silent Hill f та Dying Light: The Beast частота кадрів опускається нижче 40 FPS навіть при оптимізованих налаштуваннях і увімкненому масштабуванні FSR. Тому у 2026 році власникам цієї серії вже варто задуматися про заміну відеокарти.

GeForce GTX 1070

GTX 1070 спочатку вважалася більш перспективною відеокартою, ніж GTX 1060: вона була значно продуктивнішою та мала більше відеопам’яті. Тому очікувалося, що вона збереже актуальність набагато довше. Однак через майже 10 років ця модель уже не демонструє результатів, які б вигідно відрізняли її від GTX 1660.

Щоб помітити обмеження GTX 1070, навіть не обов’язково запускати найновіші ігри. У Ghost of Tsushima та Red Dead Redemption 2 ця модель вже не здатна стабільно підтримувати частоту вище 60 FPS. А в Cyberpunk 2077 для досягнення цієї позначки доводиться обмежуватися роздільною здатністю 1080p та середніми налаштуваннями графіки.

Додатковою проблемою стала застаріла архітектура Pascal. GTX 1070 не підтримує Mesh Shaders, які необхідні для коректної роботи багатьох сучасних ігор, а також апаратне трасування променів і Resizable BAR. Крім того, хоча 8 ГБ пам'яті поки що не можна назвати застарілим обсягом, шина PCIe 3.0 часто призводить до помітного падіння продуктивності при нестачі VRAM.

GeForce GTX 1080 Ti

GTX 1080 Ti довго залишалася останнім серйозним аргументом на користь старшої лінійки Pascal. Ця відеокарта дозволяла геймерам відкладати оновлення комп’ютера ще на кілька років після виходу більш сучасних поколінь GPU. Навіть сьогодні вона здатна конкурувати з RTX 3060 та 2070 Super у завданнях растеризації. Додатковою перевагою залишаються 11 ГБ відеопам’яті, завдяки яким прискорювач довго зберігав гідну продуктивність.

Але навіть такі характеристики не можуть нескінченно компенсувати вік архітектури. Як і інші відеокарти Pascal, GTX 1080 Ti не підтримує Mesh Shaders та апаратне трасування променів. Через це в нових іграх можуть виникати не лише проблеми з продуктивністю, а й обмеження сумісності.

Незалежно від того, чи йдеться про Dying Light: The Beast, чи про старіші Ghost of Tsushima та Red Dead Redemption 2, розраховувати на стабільні 60 FPS при роздільній здатності 1080p вже не доводиться. Тому навіть одна з найвдаліших відеокарт свого покоління поступово втрачає сенс як основа сучасного ігрового ПК.

Серія Radeon RX 5700

До списку застарілих моделей потрапили й відеокарти AMD. Серії Radeon RX 5700 та RX 5700 XT свого часу пропонували гідну продуктивність. Старша модель RX 5700 XT забезпечувала близько 90% продуктивності GTX 1080 Ti, завдяки чому довго залишалася привабливим варіантом для геймерів, які не бажали переплачувати за нові покоління RX 6000 та RX 7000.

Але через сім років після виходу ситуація змінилася. Навіть при роздільній здатності 1080p ці відеокарти вже не здатні стабільно забезпечувати понад 60 FPS у більшості сучасних вимогливих ігор. Наприклад, у The Last of Us Part II та Clair Obscur: Expedition 33 середня частота кадрів становить лише близько 50–55 FPS.

Ситуацію ускладнює відсутність апаратної підтримки трасування променів і Mesh Shaders, а також обмежені можливості роботи з FSR 3.

Серія GeForce RTX 2060

Архітектура Turing стала важливим етапом у розвитку відеокарт Nvidia, оскільки саме з цим поколінням у 2018 році з’явилася апаратна підтримка трасування променів у реальному часі. Але перші моделі RTX виявилися досить дорогими, а список ігор із підтримкою нової технології на старті був невеликим.

Згодом трасування променів набуло ширшого поширення, а такі відеокарти, як RTX 2070 Super і 2080 Ti, як і раніше, демонструють гідну продуктивність. Тоді як молодші моделі RTX 2060 і RTX 2060 Super вже не можуть похвалитися такими результатами.

RTX 2060 була найдоступнішою відеокартою з підтримкою трасування променів, однак через вісім років її можливості помітно застаріли. Навіть у Doom: The Dark Ages та Metro Exodus середня частота кадрів не досягає 50 FPS при роздільній здатності 1080p із увімкненим DLSS. RTX 2060 Super показує дещо кращі результати, але принципово це не змінює ситуацію.

При вимкненому трасуванні променів деякі ігри, зокрема Cyberpunk 2077, все ще працюють цілком комфортно. Однак більш вимогливі проєкти, такі як Alan Wake 2, виявляються занадто "важкими" навіть при мінімальних налаштуваннях графіки та увімкненому апскейлінгу.

Застаріла відеокарта не означає, що її потрібно терміново міняти

Незважаючи на обмеження перелічених відеокарт, це зовсім не означає, що їхнім власникам необхідно негайно купувати нові відеокарти. Усі вони, як і раніше, підходять для кіберспортивних дисциплін, невимогливих ігор та багатьох проектів минулих років. Крім того, далеко не кожен геймер постійно запускає графічно складні новинки.

На тлі високих цін на сучасні GPU збереження старої відеокарти може бути цілком розумним рішенням. Проте якщо користувач хоче грати в актуальні AAA-проєкти з високим FPS і без необхідності постійно знижувати налаштування графіки, перелічені моделі вже досягли межі своїх можливостей.

Раніше експерти XDA Developers назвали 6 процесорів, які у 2026 році вже час міняти.

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