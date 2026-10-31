РФ повторно вдарила по енергооб'єктах на Дніпропетровщині, значна частина мешканців без світла

Вночі росіяни повторно вдарили по енергетичних обʼєктах у Дніпропетровській області, внаслідок чого серйозно пошкоджене енергетичне обладнання.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. "Зокрема, два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі. Один із них – той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням", - деталізували в компанії.
Там додали, що без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.
"Енергетики всієї області продовжують працювати на пошкоджених обʼєктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація", - зазначили в ДТЕК.
Тим часом, голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що без електрики все ще залишаються понад 200 тис. абонентів у Дніпровському, Кам’янському та Новомосковському районах.
"Повторні ворожі удари по енергетиці ускладнюють відновлення та спричиняють нові відключення", - пояснив він.
Ганжа попередив, що енергосистема виснажена ворожими атаками і залишається нестабільною, тому будь-яке перевантаження може призвести до нових відключень.
Ситуація в Дніпропетровській області
Як повідомляв УНІАН, через російську атаку на Дніпро 29 жовтня у різних частинах міста зникло світло. В місті та прилеглих населених пунктах без електроенергії залишилися понад 350 тис. абонентів.
В повідомленні ДТЕК вказано, що було пошкоджено обладнання магістральних мереж.