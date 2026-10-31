Який смартфон середнього класу обрати у 2026 році: експерти склали топ кращих

До переліку увійшли пристрої від Samsung, Xiaomi, Motorola та Honor.

Експерти GSMArena оновили рейтинг найкращих смартфонів середнього класу на 2026 рік. До нього увійшли моделі, які пропонують вдале поєднання продуктивності, якості камер, автономності та можливостей екрану. Цього разу увагу приділили пристроям вартістю 300 і 400 євро.

Редакція розділила добірку на кілька цінових категорій, оскільки навіть різниця в 100 євро в середньобюджетному сегменті може суттєво вплинути на характеристики смартфона. До списку увійшли моделі від Samsung, Xiaomi, Motorola та Honor.

Найкращі смартфони вартістю близько €300 (~16 000 грн)

Головною рекомендацією в цій категорії став Poco X8 Pro. Він має міцний корпус, якісний OLED-екран із підтримкою HDR10+ та Dolby Vision, гідні камери, високу автономність і продуктивність, яка зберігається навіть під час тривалих навантажень.

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Спочатку експерти очікували, що фронтальна камера стане слабким місцем пристрою, однак вона виявилася цілком гідною. Проте смартфону не завадила б 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом, але такі рішення Xiaomi залишає для дорожчих моделей.

Motorola Edge 70 Fusion підійде тим, хто шукає легкий і міцний смартфон. Пристрій оснащений OLED-екраном із роздільною здатністю, вищою за стандартну, частотою оновлення 144 Гц та підтримкою HDR. Експерти також відзначили гідну продуктивність, хорошу якість знімків, зокрема з фронтальної камери, та тривалий час автономної роботи.

При цьому в європейській версії смартфона встановлено акумулятор ємністю 5200 мА·год, тоді як на більшості інших ринків доступний варіант на 7000 мА·год.

Ще одним цікавим варіантом став Galaxy A57 від Samsung, який зовні та за відчуттями практично не поступається смартфонам флагманської серії Galaxy S. Він отримав тонкий і легкий корпус із захистом IP68, яскравий екран Super AMOLED+ з підтримкою HDR10+ та значну автономність.

Окремо оглядачі високо оцінили основну та фронтальну камери, а також програмну підтримку: компанія гарантує шість великих оновлень операційної системи. Водночас за продуктивністю Galaxy A57 поступається конкурентам у списку.

Найкращі смартфони вартістю близько €400 (~21 000 грн)

У наступній ціновій категорії редакція GSMArena віддала перше місце Poco X8 Pro Max. Його головною перевагою стала батарея ємністю 8500 мА·год, яка забезпечує один із найкращих показників автономності серед протестованих смартфонів. Пристрій також підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт і зворотну зарядку.

Модель працює на процесорі Dimensity 9500s і оснащена яскравим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision та HDR10+. Основна камера на 50 Мп чудово справляється зі зйомкою вдень і вночі, а продуктивності вистачить навіть для вимогливих ігор. З мінусів – відсутність окремої телефотокамери та досить проста надширококутна камера.

До списку також потрапив Honor 600. Смартфон вирізняється тонким і легким корпусом із захистом IP68/IP69K, яскравим дисплеєм і хорошою основною камерою, яка робить якісні знімки навіть за недостатнього освітлення. Ще серед переваг – тривалий час роботи, швидка зарядка та шість років оновлень програмного забезпечення.

Однак у моделі немає окремого телеоб'єктива, а динаміки не вразили експертів якістю звучання.

Третім рекомендованим пристроєм став Motorola Edge 70. Його сильними сторонами виявилися преміальний дизайн, тонкий корпус, просунутий захист від води та падінь, а також якісний OLED-дисплей. Експерти позитивно оцінили автономність, швидкість заряджання та можливості всіх трьох камер, зокрема фронтальної.

Крім того, смартфон працює на чистій версії Android з додатковими функціями на базі штучного інтелекту. Головним компромісом стала продуктивність процесора середнього класу.

Раніше експерти обрали найкращі недорогі Android-смартфони з підтримкою бездротової зарядки. Якщо раніше бездротова зарядка вважалася привілеєм дорогих флагманів, то у 2026 році індустрія остаточно стерла цю межу.

УНІАН писав, що старі телефони, забуті в шухляді, можуть коштувати цілий статок. У 2023 році один із перших смартфонів Apple продали на аукціоні за $190 000, хоча спочатку він коштував усього $499.

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