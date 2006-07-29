Дитина загинула від ураження електрострумом

У селі Прохладноє Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим стався нещасний випадок, в результаті якого загинула 9-річна дитина.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

За інформацією МНС, дев`ятирічний сімферополець, який приїхав у Бахчисарайській район на відпочинок до родичів, грав з іншими дітьми в сараї. Хлопчик під час гри доторкнувся до розбитого патрона від електролампи, з якого стирчали голі контакти. "Внаслідок чого дитина загинула від ураження електричним струмом", - повідомили в прес-службі МНС.

* * * Всього з початку року в Криму сталося 243 нещасні випадки, в яких загинуло 89 осіб.