У всіх районах Києва відновили водопостачання і роботу каналізації

У Києві відновлено нормальну роботу водопостачання та каналізації у всіх районах.
Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко. Він зазначив, що енергетики та працівники комунальних служб працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, яка виникла після трьох влучань в один з обʼєктів критичної інфраструктури столиці вчора ввечері.
"Наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі", - зазначив мер.
Удари по Києву
Як повідомляв УНІАН, вчора увечері Росія завдала удару по критичній інфраструктурі в Києві. Після цього у місті почалися перебої зі світлом. Через знеструмлення внаслідок ворожого удару кількох обʼєктів критичної інфраструктури, в столиці упав тиск в системі водопостачання.
Також повідомлялося, що 2 листопада Київ розпочне опалення житлових будинків.
"З понеділка, 2 листопада, розпочнемо подавати тепло і в житлові будинки. На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю тепломереж близько 3 000 км), необхідно до тижня", - зазначив Кличко.
Опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочали 16 жовтня. До тепла вже підключені майже 50 відсотків соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл.