МНС назвало причини пожежі на Хрещатику, 32

Причиною пожежі, що виникла у Шевченківському районі столиці по вул. Хрещатик, 32, на першому поверсі 3-поверхової частини будівлі Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської Ради (КМДА), стало коротке замкнення електропроводки в електрощитовій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок пожежі вогнем пошкоджено електрощит та кабель високої напруги, закопчені стіни та стеля в приміщеннях на 1-му та частково 2-му поверхах. Жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 150 чоловік. Розмір матеріальних збитків - встановлюється.

Підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі восьми відділень пожежу було ліквідовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у м. Києві.