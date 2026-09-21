РФ та Іран створили план співпраці на кілька років в обхід санкцій Заходу, - Fox News

Цей документ був складений більш ніж за рік до початку нинішньої війни між Іраном і США.

Закритий урядовий документ Росії розкриває, як Москва прагнула поглибити свої відносини з Іраном далеко за межі традиційної торгівлі – виклавши плани щодо альтернативних фінансових каналів, ядерної співпраці, виробництва в Ірані компонентів для російських літаків, великих енергетичних проєктів та нових транспортних маршрутів, що простягаються до Перської затоки, повідомляє Fox News після його аналізу.

Видання розповіло, що цей 44-сторінковий документ російською мовою під назвою "План співпраці між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран на 2024–2026 роки" має позначку "Для службового користування" і був затверджений російською стороною 2 вересня 2024 року.

У ньому міністерствам, відомствам та державним компаніям покладається відповідальність за реалізацію проектів, а також встановлюються терміни виконання, що тривають до кінця 2026 року.

Відео дня

В статті наголошується, що цей документ був складений більш ніж за рік до початку нинішньої війни між Іраном і США, а отже, він не дає змоги встановити, які проекти залишаються актуальними та як конфлікт міг змінити плани Москви.

Проте незалежний аналіз цього російськомовного документа, а також подальші публікації у ЗМІ свідчать, що низка ініціатив, описаних у цій дорожній карті, згодом була реалізована або втілена в життя.

Аналітик програми "Росія" Фонду захисту демократій Кеті Коркія проаналізувала цей документ для видання й зазначила, що його значення полягає не стільки в якомусь окремому проєкті, скільки в архітектурі, яку Москва намагалася побудувати навколо цих відносин.

Цей план дій не містить нічого нового: ті, хто уважно стежить за відносинами між Росією та Іраном, побачать у ньому чимало прикладів співпраці між цими двома країнами, про які вже роками відомо широкому загалу", – зазначив Коркія у письмовому аналізі, наданому телеканалу.

Вона зауважила, що більш показовою є структура відносин, яку Москва намагається налагодити.

Зокрема, Коркія вказала на фінансові механізми, транспортні маршрути, інвестиції в енергетику та співпрацю в авіаційній галузі як різні способи зменшення вразливостей, спричинених санкціями та економічним тиском з боку Заходу.

"Це закриті документи високого рівня, які ілюструють всебічну співпрацю між Росією та Іраном. Це також стратегічне, делікатне та надзвичайно політизоване питання, що стосується таких сфер, як ядерні програми, торгівля енергоносіями та фінансові операції, спрямовані на ухилення від санкцій США", - повідомило телеканалу європейське джерело з розвідки, яке ознайомилося з цими матеріалами.

Американський чиновник на умовах анонімності розповів телеканалу, що зусилля цих двох країн щодо розвитку альтернативних фінансових каналів та інших схем ухилення від санкцій тому "не є несподіванкою".

У самому російському документі не вживається вираз "ухилення від санкцій". Натомість у ньому неодноразово міститься заклик до ширшого використання національних валют, незалежних фінансових каналів та заходів протидії тому, що Москва називає "односторонніми обмежувальними заходами".

Грошові перекази між РФ та Іраном

План передбачав збільшення частки двосторонньої торгівлі, що здійснюється в національних валютах, з 68% у 2024 році до 71% до 2026 року, а також розширення кореспондентських рахунків, деномінованих у національних валютах.

Дорожня карта вказувала, що Банк Росії та Центральний банк Ірану мають розвивати використання цифрових валют центральних банків для транскордонних розрахунків.

Ще одне положення передбачає "забезпечення використання незалежних систем передачі фінансових повідомлень", зокрема підключення фінансових установ до незалежних каналів обміну фінансовою інформацією.

Ядерна енергетика між країнами

Згідно з планом, російська державна ядерна корпорація "Росатом" і надалі нестиме відповідальність за роботу іранської атомної електростанції "Бушер", зокрема за забезпечення паливом та технічне обслуговування енергоблоку № 1, а також за продовження будівельних робіт, пов’язаних з енергоблоками № 2 та № 3.

Видання зазначило, що 2 вересня 2026 року "Росатом" повідомив, що російські фахівці почали повертатися до Бушера, що перший енергоблок готується до планового технічного обслуговування та часткової заміни палива, а також що ядерне паливо вже доставлено на об’єкт.

Енергетичні проєкти

За даними, у дорожній карті також зазначені конкретні іранські нафтові та газові родовища, де Москва прагнула відігравати певну роль.

Зокрема, в ній згадуються Шадеган, Кіш та Північний Парс, а відповідальність за реалізацію цих проєктів покладено на Міністерство енергетики Росії та неназвані "зацікавлені російські компанії".

"Є свідчення того, що принаймні один із зазначених проєктів був реалізований", - йдеться в статті.

Виробництво авіаційних деталей

Дорожня карта передбачає, що Росія допоможе налагодити в Ірані виробництво окремих деталей та вузлів для російських літаків.

Телеканал пояснив, що російській владі було доручено визначити, які деталі літаків можна ремонтувати або виготовляти в Ірані, знайти іранські компанії, здатні їх виробляти, сертифікувати обрані підприємства через російський авіаційний регулятор "Росавіація" та укласти угоду про локалізацію.

Торговельний шлях на південь

У документі також викладено плани щодо зміцнення транспортної інфраструктури, що з’єднує Росію та Іран.

Зокрема, в ньому передбачається робота над проєктом залізниці, побудованої за російською колією шириною 1 520 міліметрів, яка пролягатиме від іранського кордону з Азербайджаном до іранських портів у Перській затоці.

Обмін інформацією

План передбачає обмін контентом, підготовку журналістів та спільне створення медіапродуктів, зокрема реалізацію щонайменше двох спільних проєктів та "професійне навчання" для іранських журналістів.

Крім того, у ньому міститься заклик до російських технологічних компаній укласти в Ірані щонайменше два контракти у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема в галузі "інформаційної безпеки", телекомунікацій та індустрії відеоігор.

Зв'язок з родиною Путіна

Чиновник, який курує російську сторону цих відносин, також має прямий зв’язок з родиною президента Володимира Путіна.

Видання вказало, шо Міністр енергетики Росії Сергій Цивілев очолює російську сторону Постійної російсько-іранської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

За даними Reuters, Цивілев одружений з Анною Цивілевою, заступницею міністра оборони Росії та дочкою покійного двоюрідного брата Путіна. Президент РФ призначив її на посаду в Міністерстві оборони в червні 2024 року.

Іран та РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що CNN з посиланням на двох американських посадовців стверджує, що Росія передавала Ірану розвідувальну інформацію, щоб ефективніше вражати військові об'єкти США на Близькому Сході. За даними журналістів, Іран отримував від росіян зокрема дані супутникової розвідки, які потім, ймовірно, були використані для визначення цілей та підготовки ударів. Серед таких цілей видання називає стратегічно важливу авіабазу імені Принца Султана в Саудівській Аравії, по якій 27 березня Іраном було завдано удару. За даними, тоді США втратили літак радіолокаційного виявлення та управління AWACS, а 12 американських військових отримали поранення.

Також ми писали, що FT зазначає, що можливості Росії у сфері безпілотників настільки покращилися, що цього року Тегеран звернувся до Москви з проханням надати сучасні безпілотники "Герань". Їх Іран планував використовувати у війні проти Ізраїлю та США. Централізоване виробництво дозволило Кремлю модифікувати безпілотники, враховувати досвід бойових дій та швидко впроваджувати нові моделі. Ці дрони коштують у кілька разів дешевше, ніж ракети, які становили основу попередніх повітряних кампаній Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: