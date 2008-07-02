Пожежа на складах швейної фабрики “Юність” (фоторепортаж)

Пожежа на складах, що належать столичній швейній фабриці “Юність” і здані в оренду приватному підприємству “Андріївська плаза”. На складських площах, за деякою інформацією, зберігалася шкільна форма.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Головного управління МНС України в місті Києві, при гасінні пожежі було задіяно 15 одиниць пожежної техніки з 7 пожежних підрозділів міста.

За останні кілька років Київ втратив практично всі великі швейні фабрики, повідомив УНІАН співрозмовник, який багато років працював в швейному виробництві. Клієнтами фабрик “Юність”, “Україна”, “Смирнова-Ласточкіна” і “Дана” були багато відомих німецьких, французьких, голландських і американських фірм: Hugo Boss, Berghaus, Lener Cordier і ін. Але всі ці фабрики були в центрі міста, і мірою зростання цін на землю фабрики стали дешевші за вартість землі, на якій стояли. Наприклад, контрольний пакет “Юності” після приватизації коштував трохи більше 100 тисяч доларів, а вартість сотки землі в центрі міста – 400-600 тисяч. Витрати на перенесення виробництва ніхто на себе не взяв: держава продала фабрики, а приватних власників цікавила земля, а не швейна продукція. Невелика частина потужностей “Юності” винесена до Боярки, але вона практично не працює.

Фото Сергія Светлицького та Ігоря Матвієнка / УНІАН