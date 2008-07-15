Потяг "Москва – Сімферополь" насмерть збив 12-річну дівчинку

У Криму швидкий поїзд №195 сполученням «Москва – Сімферополь» збив насмерть дівчинку-підлітка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, це сталося 14 липня о 23.45 на залізничній станції Острякове.

«Дівчинка, 1995 року народження, загинула на місці події», - йдеться в повідомленні кримського ГУ МНС.

На місце події виїжджали співробітники сімферопольського райвідділу міліції і медики. Обставини трагедії з`ясовуються.