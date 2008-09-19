У Росії починає працювати вертольотне таксі

Стартував проект вертольотного таксі Heliexpress, повідомляє прес-служба Eurocopter Vostok. Гелікоптером можна дістатися з московського аеропорту Внуково-3 до Домодєдова за 30 хв., до Шереметьєва - за 13 хв., до Бикова - за 24 хв. Також розроблені стандартні маршрути польотів з Внукова-3 до Нижнього Новгорода (час в дорозі 1 година 56 хв.), Владіміра (53 хв.), Калуги (41 хв.), Твері (1 година 7 хв.), Іванова (1 година 21 хв.).

Heliexpress базується у Внуковому-3, маршрути виконуються і з вертольотного майданчика "Крокус Експо". Польоти здійснюватимуться на вертольотах Eurocopter сімейства Ecureuil, розрахованих на п`ять пасажирів. Середня швидкість - 250 км/год., дальність польоту без дозаправки - 700 км. Як пояснили РосБізнесКонсалтинг в Eurocopter Vostok, для пасажирів польоти почнуть здійснювати з 19 вересня ц.р.

За словами генерального директора ЗАТ "Російські вертольотні системи" Михайла Казачкова, проект здійснюється в співпраці з операційним партнером UTair, технічна підтримка надається Eurocopter Vostok.