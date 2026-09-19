'Альянс готовий': у НАТО пригрозили Росії величезними втратами у разі нападу

Джузеппе Каво Драгоне заявив, що саме усвідомлення ціни можливого конфлікту лежить в основі нинішньої оборонної стратегії.

Союзники по НАТО змусять Росію пошкодувати, якщо вона нападе на одного з членів Альянсу. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне на щорічній зустрічі керівників Альянсу.

"У нас є 4 тисячі сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють усе – від мінімальної кризи чи втручання на нашій території до застосування статті 5 Північноатлантичного договору", – сказав Драгоне.

Італійський адмірал підкреслив, що оборонне планування передбачає чітку координацію сил і миттєве розгортання військових контингентів у разі загострення ситуації.

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"Альянс готовий. Структура готова. Військові, система та озброєння готові", – додав Драгоне.

Також адмірал запевнив, що в разі початку військової операції ворог зазнає величезних втрат. За його словами, саме розуміння ціни можливого конфлікту лежить в основі нинішньої оборонної стратегії.

"У разі нападу можу сказати, що сьогодні їм вдасться втратити набагато більше, ніж отримати, це точно. Саме це і є стримуванням", – підкреслив Драгоне.

НАТО може не впоратися з масованою ракетною атакою Росії

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що НАТО не встигає за темпами розвитку технологій повітряних атак. За його словами, нинішні підходи Європи до підготовки до повітряної війни можуть втратити актуальність уже до середини наступного року.

Рінкевичс підкреслив, що якщо Росія вирішить запустити кілька ракет на територію НАТО, то для багатьох країн-членів Альянсу це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися.

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