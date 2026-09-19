Україна офіційно закликала країни світу закрити мережу центрів 'Русский дом'

За словами Андрія Сибіги, попри хвилю закриттів, такі осередки дезінформації досі працюють щонайменше у семи країнах Європи.

Україна офіційно звернулася до урядів усіх країн, де діють мережі російських культурних центрів "Русский дом" (Russian House), із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів для обмеження їхньої діяльності й повного закриття. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як наголосив очільник українського МЗС, "не можна недооцінювати когнітивний вимір сучасної війни".

"Росія веде глобальну боротьбу за свідомість людей через розгалужену мережу інструментів і каналів, зокрема "Россотрудничество" та так звані культурні центри "Русский дом". Фактично вони слугують інструментами дезінформації, дестабілізації та шпигунства," – наголосив Сибіга.

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Окремо він звернув увагу на заходи європейських країн щодо протидії цій мережі. Серед них – закриття "Русского дома" в Берліні після років його діяльності.

"Наш спільний європейський дім – не місце для "російських домів", які поширюють воєнну пропаганду та активно працюють над підривом миру в Європі," – зазначив Сибіга.

Очільник МЗС зауважив, що попри хвилю закриттів, такі осередки дезінформації досі працюють щонайменше у семи європейських країнах. Ще масштабнішою є діяльність цієї мережі в Африці, Центральній та Східній Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці.

"У низці країн її офіційна інфраструктура досі зберігається, а подекуди "Русский дом" інтегрований у дипломатичну інфраструктуру Росії. Україна офіційно звернулася до урядів країн по всьому світу із закликом визнати загрози, які становить ця мережа, та надала аргументи на користь обмеження її діяльності й повного закриття таких центрів", - резюмував Сибіга.

Закриття "Русского дома" в Берліні

Нагадаємо, на початку вересня Німеччина прямо звинуватила Росію в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига. Повідомлялося, що у зв’язку із цим російське консульство в Бонні буде закрито до 18 вересня. Також Берлін вирішив ініціювати розширення санкцій проти РФ в Євросоюзі.

Окрім цього, очільник МВС Німеччини Олександер Добріндт зазначив, що його країна ухвалила рішення розірвати договір про "Русский дом" у Берліні, а також запровадити контроль за в’їздом громадян РФ до країни та посилити тиск на "тіньовий флот".

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