Житомирщина отримала майже 32 мільйони гривень за програмою "Доступні ліки"

Для забезпечення жителів медичними препаратами за урядовою програмою «Доступні ліки» Житомирська область отримала майже 32 млн грн на 2018 рік.

Про це повідомляє управління охорони здоров’я ОДА.

За інформацією управління, Житомирщина отримала субвенцію з державного бюджету у розмірі 31 млн 967,5 тис. грн, яка розподілена місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

«17 січня міста, райони та громади області отримали кошти на реалізацію програми «Доступні ліки». Розподіл субвенції здійснено між місцевими бюджетами 40 адміністративно-територіальних одиниць Житомирської області на підставі статистичних даних про кількість осіб, що проживають на даних територіях та страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму», – йдеться у повідомленні.

Нову редакцію Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою «Доступні ліки», Міністерство охорони здоров’я затвердило 22 січня 2018 року.

До нового Реєстру лікарських засобів додано ще 2 діючі речовини для лікування серцево-судинних захворювань та діабету ІІ типу — лозартан та глібенкламід. Загалом Реєстр містить 23 міжнародні непатентовані назви та 239 препаратів.

Наразі в області поновлюються договори на 2018 рік з аптеками-учасниками урядової програми. А також продовжується робота щодо збільшення мережі аптечних закладів, які беруть участь у реалізації програми відшкодування вартості лікарських засобів.

Ліки безкоштовно або з незначною доплатою надаються пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою.

Нагадаємо, що 1 квітня 2017 року стартувала урядова програма «Доступні ліки».

У 2017 році Житомирська область на реалізацію програми реімбурсації ліків отримала державну субвенцію у розмірі 22,4 млн грн – основні (16 млн грн) та додаткові (6,4 млн грн) кошти.

Минулого року були укладені угоди із 143 аптечними закладами. Із врахуванням наявної мережі 254 аптеки взяли участь у програмі.

Станом на 29.12.2017 на відшкодування лікарських засобів жителям області використано 19 млн 253,81 тис. грн.