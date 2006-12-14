Титул «Королева Європи – 2006» завоювала киянка (фоторепортаж)

У місті Мангейм (Німеччина) відбулося фінальне шоу конкурсу краси «Королева Світу – 2006». Впродовж 10 днів за право володіти головним титулом конкурсу змагалися дівчата з 54 країн світу. Через жорсткі правила конкурсу до фіналу дійшло 38 учасниць.

«Королевою Світу» міжнародне жюрі оголосило - Лізетту Гарсія, представницю Куби. Лізетта - 21-річна студентка, яка в даний час живе і навчається у США.

Володарками титулів Віце-королев стали конкурсантки з Угорщини, Хорватії, Словаччини і Китаю.

У свою чергу, європейське журі конкурсу, серед яких був присутній нащадок королівської сім`ї і принц Німеччини, з 28 представниць Європи вибирало свою Королеву, якою стала українка Діана Старкова - киянка, модель агентства Star Model Group.

Разом з титулом «Королева Європи – 2006», дипломом і короною, Діана отримала грошовий приз і річний контракт переможниці. Перший захід, на який згідно з контрактом вона запрошена 31 грудня 2006 року, – Віденський Імператорський бал, що проходить в столиці Австрії.

Діана Старкова стала володаркою головного призу спонсора конкурсу – косметичної компанії Payot France. Також не залишився непоміченим національний костюм українки. Серед п`яти інших, він відібраний для зйомки каталога конкурсу наступного року.

Впродовж насиченої і цікавої програми конкурсу, дівчата встигли побувати в чотирьох містах Німеччини, відвідати Різдвяний ярмарок, гірськолижний комплекс, телевізійне шоу популярного ведучого Стефана Рааба, взяти участь у шести балах.

Фото надані прес-службою агентства моделей Star Model Group