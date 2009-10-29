У Черкасах ліквідували службові автомобілі і заощадили

Близько 200 тис. грн. заощадив Черкаський міськвиконком за 9 місяців 2009 року завдяки ліквідації службових автомобілів міських чиновників.

Як повідомив кореспондентові УНІАН міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ, рік тому було ліквідовано службові автомобілі в міськвиконкомі. Машини передали тим комунальним підприємствам, де потрібна була заміна, а для мера, його заступників і працівників виконкому було введено компенсацію за використання особистих автомобілів у службових цілях. Максимальна сума компенсації - 1200 грн. в місяць. Завдяки такому нововведенню міськвиконкому вдалося заощадити близько 200 тис. грн.

Так, якщо витрати на службовий транспорт за 9 місяців 2008 року становили 223 600 грн., то за січень-вересень 2009 року на компенсацію особистого автотранспорту було витрачено 52 092 грн. З цих коштів повернено до міського бюджету 7 814 грн. у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Тобто, реальні витрати становили лише 44 278 грн., відзначив С.ОДАРИЧ.