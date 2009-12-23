Черновецький повісив на ялинку лампи за 250 тисяч, але сніг з Майдану не прибрав

На Майдані Незалежності в Києві вже другий тиждень височіє головна ялинка країни. Це новорічне творіння від київської міської адміністрації коштує 1 мільйон 19 тисяч гривень. Заступник Черновецького Віталій Журавський ще перед установленням красуні хвалився, що це удвічі дешевше, ніж минулого року. Торік головна новорічна ялинка, за його словами, коштувала 1 млн. 170 тис. грн., що становило 250 тис. доларів, а нині в доларовому еквіваленті – 125 тис. доларів.

Цікаво, де пан Журавський вчився так рахувати. Зрозуміло, що в доларовому еквіваленті це й справді буде дешевше, оскільки долар подорожчав. Та невже пан Журавський в своєму лісгоспі ялинки за бакси купував?

Та суть не в цьому...

Наш офіс – у центрі, щодня по кілька разів на день я проходжу повз ялинку за мільйон і наче відчуваю дежавю... Справа в тім, різниці між минулорічною ялинкою і цьогорічною практично немає. Більш того, позаторік вона теж була прикрашена так само...

Тільки не поспішайте з банальним висновком про те, що гроші вкрали. Журавський чітко сказав, що «гроші там украсти просто не можна». Водночас перелічити достеменно, на що потрачено мільйон 19 тисяч він не зміг. Заступник голови Київської держадміністрації відсилає цікавих до Євгена Бондаря – першого заступника керівника Управління культури КМДА. До нього й звернулося телебачення. Пан Бондар вийшов на Майдан до знімальної групи СТБ з папірцем. На ньому від руки виписано кошторис красуні. “Різницю” він таки знайшов. Серед цьогорічних новацій ялинки – так звані стрінги. Ні, ні, це не трусики що впиваються тонкою смужкою прямо в дупу. Бондар пояснив, що стрінги – це ось такі «полоски, на яких розташовано світлове обладнання, стробоскопи, бетлайти, дюралайт, це теж лампочки, серпантин».

А ще з’ясувалося, що тільки сімнадцять тисяч гривень ми з вами (це кошти з міського бюджету) начебто заплатили чоловікові, який визначав, на якій висоті й дистанції розвісити іграшки на ялинку... Так би, мовити, за оригінальний дизайн...

Загалом кошторис, за словами представника столичної культури , такий: стрінги та інше світлове обладнання потягнули 250 тисяч, монтування світлового обладнання – 100 тисяч, монтування каркасу – 70 тисяч, новорічні іграшки оцінено у 12 тисяч, на обстеження ялинки пішло 20 тисяч, на кріплення 180 тисяч, вартість живих ялинок та їхнє монтування – 45 тисяч, сцена і концертна програма на ній – ще майже 200 тисяч.

Усе, може, було б і не так сумно (списуванням грошей на благо народу в нас нікого не здивуєш), якби по самому Майдану можна було по-людськи прогулятися. Київська влада зуміла оцінити ялинку в більш як мільйон, проте прибрати сніг з головної площі країни не додумалася. Його сяк-так позгрібали на боки – хай лежить, поки не розстане.

Хоча, я майже впевнена, що й на вивезення снігу якусь дещицю пан Черновецький виділив. Цікаво лишень, скільки мільйонів?

Оксана Климончук