В Україні існує чіткий порядок видачі віз, однак...

В Україні існує чіткий порядок видачі віз іноземцям та особам без громадянства, однак він порушуєься окремими посадовими особами. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України у відповідь на звинувачення, які пролунали 26 січня 2007 року у телевізійній програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV про відсутність в Україні чіткого порядку у питанні видачі віз для в’їзду в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, «закордонні дипломатичні установи України у роботі з оформлення віз керуються „Правилами оформлення візових документів для в’їзду в Україну”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №227 від 20 лютого 1999 року».

Цей документ встановлює порядок оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства. Рішення про видачу віз окремим категоріям осіб приймається на підставі документів, що підтверджують мету поїздки, зокрема, відповідних запрошень.

Крім цього, відповідно до Указу Президента України № 841/96 „Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин” органи виконавчої влади зобов’язані погоджувати свої дії у сфері зовнішніх зносин з Міністерством закордонних справ України.

«Посольство України в Австрії здійснило видачу віз із порушенням цих вимог», - зазначається в повідомленні.

«Звертаючись безпосередньо до Посольства України в Австрії, міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ порушив згаданий Указ Президента. Прийнявши до виконання звернення міністра, Посольство України в Австрії, в свою чергу, на жаль, теж пішло на порушення Указу», - йдеться у тексті заяви.

Таким чином, МЗС України вважає, що йдеться не про відсутність в Україні чіткого порядку видачі віз іноземцям та особам без громадянства чи браку нормативно-правової бази щодо координації зовнішньополітичної діяльності України, а про їх порушення з боку окремих посадових осіб.