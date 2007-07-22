Житель Литви встановив світовий рекорд із поїдання варених раків

Світовий рекорд із поїдання варених раків встановив житель Литви Анрус ВАРДА. Протягом п`яти хвилин він спромігся з`їсти найбільшу кількість смачного м`яса, дотримуючись до того ж правил етикету за столом.

Щоб визначити переможця, організатори не рахували раків поштучно. Вони ретельно зважували недоїдки. Різницю між вагою поданої на стіл страви та її залишків вважали справжньою кількістю спожитого м`яса.

Організатор свята – місцевий фермер - сподівається, що змагання та фестивалі зможуть повернути популярність раковому промислу в Литві. Колись балтійських раків цінували по всій Європі, та нині галузь занепала, зауважує «5-й канал».