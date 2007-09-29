На Вінницькій фабриці спекли торт вагою 500 кг

На Вінницькій кондитерській фабриці, яка входить в корпорацію Roshen, виготовлено вафельний торт вагою 500 кг.

Як передає кореспондент УНІАН, довжина торта становить 8,5 м, ширина – 3,06 м, на його виготовлення було витрачено 48 годин.

За словами виготовлювачів, для випічки торта були використано 17 інгредієнтів, зокрема: 176,6 кг цукру, 68,8 кг борошна, 41,6 кг вершкового масла, 36,5 кг фундука, 32 кг патоки і 31,7 кг тертого какао.

Даний торт виготовлено з нагоди відкриття на Вінницькій кондитерській фабриці нового цеху кондитерської продукції.

Торт ввійшов до Книги рекордів України.